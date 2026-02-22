Силы ПВО обезвредили 130 украинских беспилотников за четыре часа

За четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло в промежуток с 16:00 до 20:00 мск.

22 февраля в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Над Брянской областью было нейтрализовано 65 беспилотников, над Московским регионом — 26, из них 10 направлялись в сторону Москвы. В Белгородской области было уничтожено 20 БПЛА, в Калужской — 14, в Тверской — четыре, а в Тульской — один.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в первой половине воскресенья, 22 февраля, российские силы ПВО успешно уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата. Операция проводилась с 08:00 до 14:00 мск. Согласно предоставленным данным, 52 дрона были сбиты над Брянской областью, а еще 18 — над Белгородской. Также два БПЛА были нейтрализованы над Калужской областью, а один — над Курской.