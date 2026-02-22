Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 20:56

Силы ПВО обезвредили 130 украинских беспилотников за четыре часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло в промежуток с 16:00 до 20:00 мск.

22 февраля в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Над Брянской областью было нейтрализовано 65 беспилотников, над Московским регионом — 26, из них 10 направлялись в сторону Москвы. В Белгородской области было уничтожено 20 БПЛА, в Калужской — 14, в Тверской — четыре, а в Тульской — один.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в первой половине воскресенья, 22 февраля, российские силы ПВО успешно уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата. Операция проводилась с 08:00 до 14:00 мск. Согласно предоставленным данным, 52 дрона были сбиты над Брянской областью, а еще 18 — над Белгородской. Также два БПЛА были нейтрализованы над Калужской областью, а один — над Курской.

ПВО
БПЛА
ВСУ
атаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
МИД Ирана раскрыл, чем для страны обернулся конфликт с Израилем
На Западе сообщили о демографической катастрофе на Украине
Полицейские сделали страшную находку в овраге в Оренбургской области
Атака дронов парализовала работу московских аэропортов
Верону сотрясли протесты во время закрытия Олимпиады
Силы ПВО обезвредили 130 украинских беспилотников за четыре часа
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ
Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали
«Наша радость, что вообще поехали»: Слуцкая об Олимпиаде в Италии
В Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.