Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 14:32

Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За первую половину воскресенья 22 февраля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 73 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России. Это произошло в период с 08:00 до 14:00 мск.

22 февраля в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, из них 52 беспилотника были сбиты над Брянской областью и 18 дронов над Белгородской областью. Помимо этого, ПВО сбили два БПЛА над Калужской областью и еще один аппарат над Курской областью.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО 21 февраля сбили 31 украинский дрон с 9:00 до 14:00 мск. В Минобороны РФ уточнили, что 11 дронов были уничтожены над Татарстаном, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — над Ульяновской областью, два — над Пензенской областью и один— над Самарской областью.

ВСУ
атаки
Россия
ПВО
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.