Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов

За первую половину воскресенья 22 февраля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 73 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России. Это произошло в период с 08:00 до 14:00 мск.

22 февраля в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, из них 52 беспилотника были сбиты над Брянской областью и 18 дронов над Белгородской областью. Помимо этого, ПВО сбили два БПЛА над Калужской областью и еще один аппарат над Курской областью.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО 21 февраля сбили 31 украинский дрон с 9:00 до 14:00 мск. В Минобороны РФ уточнили, что 11 дронов были уничтожены над Татарстаном, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — над Ульяновской областью, два — над Пензенской областью и один— над Самарской областью.