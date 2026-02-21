Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 14:52

Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны 21 февраля перехватили и нейтрализовали 31 украинский беспилотник над различными регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.

21 февраля текущего года в период с 09:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 11 аппаратов были сбиты над территорией Республики Татарстан, еще 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. По два беспилотника было уничтожено над Ульяновской и Пензенской областями, а один — над Самарской областью.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за восемь часов нейтрализовали 12 украинских беспилотников. Четыре дрона уничтожены над Белгородской областью, по три — над Брянской и Курской, также по одному БПЛА было сбито над Орловской и Ростовской. Атака происходила с 8:00 до 16:00 по московскому времени.

