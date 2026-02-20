ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА

Силы ПВО за восемь часов ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по три — над территориями Брянской и Курской областей.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за восемь часов ликвидировали и перехватили по одному беспилотнику над территориями Орловской и Ростовской областей. Атака на российские регионы велась в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени.

Утром 20 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 беспилотных летательных аппаратов сбили над Республикой Крым.