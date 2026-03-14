14 марта 2026 в 14:27

Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорты Внуково и Домодедово временно перестали обслуживать авиарейсы, заявили в пресс-службе Росавиации. По информации ведомства, ограничения начали действовать 14 марта около 14:20 по московскому времени.

Внуково, Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Чуть раньше Росавиация приостановила работу аэропортов в Иваново (Южный), Ярославле (Туношна) и Калуге (Грабцево).

Ранее три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.

До этого стало известно, что второй день забастовки пилотов авиакомпании Lufthansa привел к отмене более 600 рейсов из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Основной удар пришелся на рейсы Lufthansa Passage и Lufthansa Cargo.

аэропорты
Москва
Домодедово
Внуково
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
