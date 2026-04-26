Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Москвы. Что об этом известно, какие последствия, где еще противник наносит удары?

Что известно об атаке на Москву

Поздним вечером субботы, 25 апреля, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ликвидирован беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Специалисты экстренных служб трудятся на месте падения обломков.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении главы города в MAКСе.

О последствиях атаки на земле и пока не сообщалось. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

При этом в пресс-службе Росавиации отметили, что в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что во Внуково из-за плана «Ковер» отменены два рейса на вылет, еще как минимум 13 задерживаются.

«Восемь рейсов перенаправлены в другие авиагавани, среди которых — Шереметьево, Домодедово и Пулково», — добавил канал.

Какие еще регионы атакуют ВСУ

Над Севастополем сбили девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — предупредил он.

Глава города предупредил, что пули, выпущенные из стрелкового оружия в сторону дронов и не достигшие цели, из-за силы тяжести падают на землю. Поэтому местным жителям рекомендуется соблюдать осторожность или проявлять максимальную бдительность.

Также губернатор передавал об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги. По решению оперативного штаба, теперь сирена будет звучать три раза и затем прекращаться. Это сделано для того, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Отбой тревоги будет объявляться три раза по громкоговорителям, а также в официальных каналах губернатора.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, еще девять мирных жителей пострадали в результате ударов ВСУ. В своем Telegram-канале он добавил, что в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина.

Ранения средней степени тяжести получили женщины 1978 и 1991 годов рождения, а также мужчины 1979 и 2007 годов рождения. Вследствие атаки ударного БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранены женщина 1987 года рождения и мужчины 1959, 1967 и 2006 годов рождения.

На автодороге Светлодарск — Дебальцево при атаке дрона пострадал мужчина 1989 года рождения. Повреждены инфраструктура АЗС, газовоз и автобус городского маршрута № 23 в Куйбышевском районе Донецка, а также жилые дома в Новопетриковке и грузовой автомобиль.

Также атаке подверглась Белгородская область. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, украинские военные ударили дроном по автомобилю в селе Ржевка в Белгородской области.

«Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — написал он на платформе МАКС.

Двое взрослых и 12-летний мальчик получили осколочные ранения, у 13-летнего подростка — рваная рана ноги. Их доставили в Шебекинскую районную больницу, где оказывают необходимую помощь. Повреждения получили машина и остекление частного дома.

Другой БПЛА атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе одной из квартир тушат пожар. Также повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атак.

