Минимум девять БПЛА лишились «крыльев» над Севастополем Развожаев: силы ПВО сбили девять беспилотников над Севастополем

Над Севастополем сбито девять беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон, — предупредил он.

Политик напомнил, что пули, выпущенные из стрелкового оружия по дронам и не попавшие в цель, под действием силы тяжести возвращаются вниз. Поэтому местным жителям лучше оставаться в безопасности или проявлять крайнюю внимательность.

Также Развожаев передавал об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги. По решению оперативного штаба, теперь сирена будет звучать три раза и затем прекращаться. Это сделано для того, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Отбой тревоги будет объявляться три раза по громкоговорителям, а также в официальных каналах губернатора.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.