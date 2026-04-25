25 апреля 2026 в 23:58

Минимум девять БПЛА лишились «крыльев» над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Над Севастополем сбито девять беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон, — предупредил он.

Политик напомнил, что пули, выпущенные из стрелкового оружия по дронам и не попавшие в цель, под действием силы тяжести возвращаются вниз. Поэтому местным жителям лучше оставаться в безопасности или проявлять крайнюю внимательность.

Также Развожаев передавал об изменении порядка подачи сигнала воздушной тревоги. По решению оперативного штаба, теперь сирена будет звучать три раза и затем прекращаться. Это сделано для того, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Отбой тревоги будет объявляться три раза по громкоговорителям, а также в официальных каналах губернатора.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Налет БПЛА на Севастополь 26 апреля: пострадавшие, разрушения, что известно
SHOT: взрывы прогремели над Ярославлем
Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача
В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина
США утверждают, что получили от Ирана новое предложение
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40
Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары
Посольство РФ озвучило данные о возможных пострадавших россиянах в Мали
Как вовремя выявить болезнь почек: врач назвала важнейшие исследования
«Орлан с Рублевки думает, что он человек»: репортаж из центра спасения птиц
МВД назвало корейцев настоящими союзниками РФ из-за одного смелого решения
«Запасы остаются проблемой»: Франция столкнулась с очередным дефицитом
Аттракцион с людьми рухнул с максимальной высоты в итальянском городе
Украинский БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Четыре российских аэропорта перестали запускать и выпускать самолеты
Двое взрослых и столько же детей получили ранения в Белгородской области
Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Дальше
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
