Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше

Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше

Отряды БПЛА ВСУ, состоящие из женщин-военнослужащих, заметили на Белгородском направлении, беспилотники «Герань» ударили по военным объектам на Украине, стало известно, какие льготы положены пенсионерам, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Под Белгородчиной заметили «ведьм с метлами»

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил, что на Белгородском направлении были замечены отряды БПЛА ВСУ, состоящие из женщин-военнослужащих, на эмблеме у которых расположена ведьма на метле.

«Отмечается крайняя жестокость данных формирований, атакуют дронами автомобили с женщинами и детьми на приграничных территориях. Также наносят удары целенаправленно именно по мирным жителям и домам в приграничной зоне, мало того, кощунство за гранью, не щадят даже детей», — рассказал источник.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки в результате ударов ВСУ по региону пострадали восемь человек, двое погибли. Среди раненых — 15-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии и доставлен в областную детскую больницу.

В Белгородском округе, в селе Никольском, беспилотник атаковал парковку у торгового объекта — ранения получили двое. В городе Грайвороне от удара FPV-дрона по легковому автомобилю травмирован мужчина. После оказания необходимой помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе женщина была доставлена бригадой скорой помощи в центральную районную больницу. Она получила баротравму при атаке беспилотника 21 апреля в поселке Маслова Пристань.

БПЛА «Герань»

Стало известно о массированном ударе «Геранями» по тылам ВСУ

Военный блогер Олег Царев сообщил, что ВС России в ночь на 24 апреля поразили беспилотниками «Герань» объекты ВСУ в Николаеве, Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье, Шостке Сумской области, а также в Черниговской области.

«Утром 24 апреля пришли новости о работе ПВО по „Гераням“ на окраине Киева. Беспилотники ВС РФ ударили по балкеру <…>, шедшему к одному из одесских портов. На борту возник пожар», — отметил он.

В Минобороны РФ подчеркнули, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил крупный подземный комплекс ВСУ в Запорожской области.

«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил масштабный подземный укрепленный комплекс ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. <…> Координаты обнаруженных целей были переданы расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“», — говорится в заявлении ведомства.

В результате залпа и объемных взрывов термобарических снарядов были уничтожены сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила ВСУ.

В Харьковской области операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками. По данным МО РФ, огневое поражение наносилось аппаратами на оптоволоконном, цифровом и аналоговом управлении для обхода средств радиоэлектронной борьбы, которыми ВСУ защищали свои позиции.

«В результате нанесенного огневого поражения нарушена система управления беспилотной авиацией противника на данном участке, уничтожены средства управления и личный состав ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

На фоне происходящего президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости срочной поставки в страну западных систем ПВО. По его словам, это нужно сделать как можно скорее, особенно после мощного удара ВС РФ по объектам ВСУ.

Владимир Зеленский

«Ситуация нуждается в немедленных и жестких действиях, оперативном усилении нашей ПВО», — отметил Зеленский.

По мнению военных аналитиков, дела у Киева все хуже: как на поле боя, так и в политическом плане. Кроме того, Украина может столкнуться с тяжелыми и необратимыми последствиями из-за демографического коллапса, вызванного оттоком населения, считают эксперты. По их словам, часть коренного населения страны постепенно замещается за счет миграции.

Какие привилегии дает выход на пенсию в 2026 году?

Выход на заслуженный отдых дает человеку право на ежемесячную пенсию. Однако с момента оформления выплаты он обретает новый статус — пенсионер, который открывает доступ к налоговым, жилищным, медицинским и транспортным преференциям.

Какие именно льготы получит пенсионер, зависит от двух ключевых факторов — уровня власти, утвердившей поддержку, и типа назначенной пенсии, объяснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Все существующие преференции делятся на федеральные и региональные. Первые действуют на всей территории страны с едиными для всех условиями. Вторые устанавливают местные власти — они исходят из наполняемости региональной казны и местных социально-экономических особенностей. По словам эксперта, никто не заставляет пенсионера выбирать что-то одно. Он вправе получать поддержку и от федерации, и от региона одновременно.

Так, для пенсионеров установлена федеральная льгота, освобождающая от налогообложения шесть соток земельного участка. Также пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида недвижимости.

Еще одна привилегия — работающий пенсионер вправе получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Даты такого отпуска работник выбирает самостоятельно, согласовав их с работодателем. Помимо всего прочего, закон прямо запрещает отказывать в заключении трудового договора или расторгать его по инициативе работодателя по мотивам, связанным с достижением работником пенсионного возраста.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Самая распространенная льгота — право на льготный или полностью бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Как правило, эта преференция предоставляется по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Пенсионер имеет право на получение бесплатной путевки в санаторий по медицинским показаниям. Важное условие — сохранение в натуральной форме так называемого набора социальных услуг (то есть когда пенсионер не отказался от НСУ в пользу денежной выплаты).

Государственные пенсии, а также иные установленные законодательством пенсионные выплаты не облагаются НДФЛ. Пенсионеры могут быть освобождены от налога с доходов, полученных от продажи имущества (недвижимости, транспортных средств), при условии владения этим имуществом в течение минимального срока, установленного Налоговым кодексом.

Читайте также:

Удар по воинской части и слив тайн ВСУ: новости СВО на вечер 25 апреля

Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля

Штормовой ветер и мокрый снег идут на Москву: погода на следующей неделе

Мстил за подругу? Как наказали подростка, напавшего на школу с ножом

Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно