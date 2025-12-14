Льготы пенсионерам после 60, 70 и 80 лет в 2026-м в РФ: все подробности

Выход на пенсию — это не только право на заслуженный отдых, но и возможность получить комплекс социальных гарантий от государства. Перечень доступных льгот расширяется по мере увеличения возраста получателя — 60, 70 и 80 лет. Целый ряд преференций привязан не к возрасту, а к особому статусу. NEWS.ru подробно рассказывает обо всех положенных льготах пенсионерам.

От чего зависит набор льгот для российского пенсионера

Весь спектр льгот для пенсионеров можно разделить на два основных вида: федеральные и региональные, рассказывает NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Федеральные льготы действуют по всей России, и их условия одинаковы для всех. Региональные льготы, наоборот, зависят от конкретного субъекта РФ — их устанавливают местные власти с учетом возможностей бюджета и особенностей жизни в регионе.

По словам эксперта, пенсионер может одновременно пользоваться мерами поддержки обоих уровней. При этом набор льгот может различаться в зависимости от вида пенсии человека. Сегодня в России существует три основных вида пенсий: страховая (по старости, инвалидности или потере кормильца), социальная и военная. В большинстве случаев назначается одна пенсия, но для некоторых категорий (например, отдельных участников войн или инвалидов вследствие военной травмы) закон предусматривает возможность получать сразу две пенсии одновременно.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие льготы положены при выходе на пенсию

Эти льготы становятся доступны, как только человек официально становится пенсионером, независимо от конкретного возраста. В общем случае в 2026 году право выхода на пенсию по старости получат женщины по достижению 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет (в 2028 году этот показатель увеличится до 60 и 65 лет соответственно).

Налоговые льготы

Налог на имущество физических лиц

Пенсионеры полностью освобождаются от уплаты этого налога в отношении одного объекта каждого вида недвижимости (например, одна квартира, один жилой дом, один гараж). Важный нюанс: если в собственности находится несколько объектов одного вида, налоговая льгота предоставляется автоматически на тот из них, который имеет наибольшую кадастровую стоимость.

Земельный налог

Для пенсионеров установлена федеральная льгота, освобождающая от налогообложения шесть соток земельного участка. В случае если площадь надела превышает эту норму, расчет налога производится только с кадастровой стоимости оставшейся, превышающей лимит, части.

Транспортный налог

Льготы по этому налогу регулируются не федеральным, а региональным законодательством. Их наличие и размер варьируются в зависимости от субъекта РФ. В одних регионах пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты (часто — на автомобили малой мощности), в других — имеют право на скидку (например, 50%), а где-то специальные льготы для данной категории не предусмотрены.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Государственные пенсии, а также иные установленные законодательством пенсионные выплаты не облагаются НДФЛ. Кроме того, пенсионеры могут быть освобождены от налога с доходов, полученных от продажи имущества (недвижимости, транспортных средств), при условии владения этим имуществом в течение минимального срока, установленного Налоговым кодексом. Как правило, три или пять лет в зависимости от объекта и даты приобретения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трудовые гарантии (для работающих пенсионеров)

Дополнительный неоплачиваемый отпуск

Работающий пенсионер вправе получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Даты такого отпуска работник выбирает самостоятельно, согласовав их с работодателем.

Привилегия при выборе времени отпуска

При составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков пенсионер имеет преимущественное право выбрать удобный для себя период отдыха.

Защита от возрастной дискриминации

Закон прямо запрещает отказывать в заключении трудового договора или расторгать его по инициативе работодателя по мотивам, связанным с достижением работником пенсионного возраста.

Социальные и транспортные льготы

Данные меры поддержки устанавливаются субъектами РФ, поэтому их объем и условия предоставления различаются в зависимости от региона проживания.

Компенсация расходов на проезд

Самая распространенная льгота — право на льготный или полностью бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Как правило, эта преференция предоставляется по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обеспечение лекарственными препаратами

Бесплатное получение лекарств по рецепту врача гарантировано лишь льготным категориям пенсионеров (например, инвалидам, участникам боевых действий). Для остальных граждан пенсионного возраста такая возможность существует только при условии ее финансирования из регионального бюджета в рамках местных социальных программ.

Санаторно-курортное лечение

Пенсионер имеет право на получение бесплатной путевки в санаторий по медицинским показаниям. Важное условие — сохранение в натуральной форме так называемого набора социальных услуг (то есть когда пенсионер не отказался от НСУ в пользу денежной выплаты).

Какие льготы положены по достижении 70 лет

По достижении 70 лет пенсионеру открывается доступ к ряду существенных федеральных преференций, которые дополняют базовый пакет льгот.

Коммунальные услуги и жилищная сфера

У пенсионеров возникает право на возмещение 50% уплаченного взноса на капитальный ремонт.

Налоговые льготы

Фискальное бремя для граждан старшего возраста дополнительно снижается за счет расширения ранее существовавших льгот и введения новых.

Увеличенный земельный налоговый вычет

Для данной возрастной категории федеральным законодательством установлен повышенный размер необлагаемой налогом площади земельного участка — 10 соток (вместо стандартных 6).

Освобождение от судебных издержек

Лица в возрасте 70 освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче исковых заявлений имущественного характера в суды общей юрисдикции и к мировым судьям, если цена иска не превышает 1 млн рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие льготы положены по достижении 80 лет

В этот период предусмотрены особые, усиленные меры поддержки, акцент в которых сделан на помощи одиноким гражданам.

Пенсионное обеспечение

Главная финансовая мера — автоматическое удвоение базовой (фиксированной) части страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Коммунально-жилищная сфера

Для одиноких пенсионеров старше 80 лет вступает в силу право на стопроцентное возмещение уплаченного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Если гражданин проживает совместно с членами семьи, компенсация сохраняется на прежнем уровне — 50%.

Социальное и бытовое обслуживание

Приоритетное право на социального работника

При наличии потребности в постоянной посторонней помощи и отсутствии ухода со стороны родственников данной категории граждан предоставляется первоочередное право на закрепление социального работника для обслуживания на дому.

Расширенный перечень социальных услуг (на региональном уровне)

Законодательство субъектов РФ может предусматривать для этой возрастной группы более интенсивную программу помощи: увеличение частоты визитов соцработника, доставка горячего питания, расширенный набор бытовых и медицинских услуг на дому.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие льготы положены для особых категорий пенсионеров

Эти льготы привязаны не к возрасту, а к статусу, который часто возникает в пенсионном возрасте.

Пенсионеры — инвалиды I и II групп

Социальный пакет

Право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецепту, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно (в составе набора социальных услуг).

Транспортный налог

Полное освобождение от налога на один автомобиль, специально оборудованный для использования инвалидом. Льгота также распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., полученные через органы социальной защиты.

Имущественный налог

Освобождение от уплаты налога на одно парковочное место (гараж или машино-место).

Пенсионеры, имеющие почетные звания

За особые заслуги перед государством и обществом ветеранам труда, боевых действий и труженикам тыла гарантирован комплекс социальных мер поддержки. Одна из ключевых форм помощи — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая может быть дополнена набором социальных услуг. НСУ включает в себя предоставление лекарств, санаторно-курортное лечение и льготный проезд. Получатель вправе выбрать форму получения этих услуг: натуральную или денежную компенсацию.

Кроме того, вне зависимости от возраста, ветеранам предоставляется компенсация 50% фактически понесенных расходов на оплату всех видов жилищно-коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт.

Также они имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Гражданам РФ, имеющим выдающиеся достижения в сферах науки, техники, образования, культуры, искусства, литературы или особые заслуги перед страной назначается дополнительное материальное обеспечение.

Его размер зависит от категории получателей. Например, 415% от размера базовой социальной пенсии получают Герои СССР и РФ, 375% — граждане, награжденные орденом Святого Георгия II степени, 250% — чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и др. Эта доплата начисляется только неработающим пенсионерам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры — жители сельской местности с длительным стажем

Для пенсионеров — жителей сельской местности, посвятивших долгие годы труду в агропромышленном комплексе, государством предусмотрена специальная мера поддержки в виде повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Надбавка составляет 25% от базового размера пенсии. Однако право на доплату возникает только при совокупном соблюдении трех ключевых условий:

наличие не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве;

фактическое проживание в сельской местности;

прекращение трудовой деятельности (неработающий пенсионер).

Военные пенсионеры

На федеральном уровне для военных пенсионеров предусмотрены льготы на протезирование. Условие — они прослужили не меньше 20 лет и уволились по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или сокращению штата или отслужили не менее 25 лет и уволились по любым основаниям.

Также этой льготой могут пользоваться пенсионеры со статусом Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оформить положенные льготы

Большинство льгот предоставляется исключительно по заявлению гражданина, то есть не наступают автоматически. Поэтому первым делом следует уточнить перечень доступных мер поддержки (это особенно важно применительно к региональным льготам). Полный список действующих в субъекте РФ преференций, а также условия их предоставления, как правило, публикуется на официальных порталах региональной администрации или территориального органа социальной защиты населения.

Следующий шаг — подача заявления. Обычно это можно сделать через МФЦ «Мои документы», орган социальной защиты населения по месту жительства (для льгот по ЖКХ, проезду, социальных услуг), а также налоговую службу (для оформления налоговых вычетов и освобождений).

К стандартному заявлению потребуется приложить пакет документов, удостоверяющих личность, право на пенсию и соответствующий льготный статус.

Чтобы убедиться, что льготы по налогам на имущество (на квартиру, землю) рассчитан верно, стоит проверить это самому. Проще всего это сделать в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте налоговой службы (ФНС). Там видно, учтены ли скидки в ваших квитанциях.

