Двойная пенсия к Новому году: кому положены выплаты в декабре 2025-го

В последний месяц 2025 года российским пенсионерам дважды выплатят страховое содержание — в рамках стандартного декабрьского начисления и досрочно за январь 2026-го. Какие категории граждан получат двойную пенсию, какой будет итоговая сумма — в материале NEWS.ru.

Что известно о двойной выплате пенсии россиянам перед Новым годом

В декабре 2025 года некоторые пенсионеры получат сразу две страховые пенсии (формируемые в рамках отчислений в Социальный фонд). Первая будет выплачена в начале месяца, а вторая — в конце.

Как ранее рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин, на дополнительную выплату могут рассчитывать те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца.

Эта ситуация носит скорее технический характер и связана с особенностями календаря праздничных и выходных дней в 2026 году, объяснила NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ г. Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. Причина заключается в совпадении дат выплат с новогодними каникулами.

«Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, когда банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не передвигать дату выплат „январских“ пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно», — сказала Тарасова.

Таким образом, двойная выплата — это разовая мера, связанная исключительно с графиком выходных, и не является дополнительной пенсией. В январе 2026 года пенсионер не получит отдельной выплаты, поскольку она будет перечислена в конце декабря, подчеркнул эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько заплатят пенсионерам перед Новым годом

В начале декабря пенсия придет в обычном размере. В конце месяца граждане получат выплату за январь 2026 года с учетом традиционной индексации (7,6%).

«Если страховая пенсия в декабре 2025 года у пенсионера составит 25,5 тыс. рублей, то в январе ее размер увеличится до 27,4 тыс.», — отметил Балынин. В итоге в декабре общая сумма выплат составит 52,9 тыс. рублей, что важно в предпраздничный период, добавил он.

Как проиндексируют пенсии в 2026 году

Пенсии в России проиндексируют в 2026 году разово с 1 января (ранее предполагалось, что индексация пройдет в два этапа). Выплаты вырастут на уровень выше инфляции.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции или с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а с 1 января — выше инфляции», — сообщил ранее Минтруд.

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплат увеличится до 27 100 рублей. В абсолютных цифрах прибавка составит около 1900.

Фиксированная часть страховой пенсии по старости вырастет до 9584,69 рубля в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента — до 156,76.

У кого вырастет размер пенсии с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии на 6,8%. Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам или тем гражданам, кому не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кому повысят пенсию в августе 2026 года

Ежегодная августовская корректировка страховых пенсий затронет работающих пенсионеров, которые продолжали трудовую деятельность в 2025 году. Главное условие — официальное трудоустройство с отчислением страховых взносов работодателем. Процедура пройдет в беззаявительном порядке, не требующем личного обращения или подачи заявления.

Размер прибавки определяется по количеству сформированных за год пенсионных баллов (ИПК) с соблюдением двух условий:

учитывается не более 3 баллов за отчетный период;

расчет ведется по стоимости балла на дату выхода на пенсию.

При стоимости балла 158,8 рубля в 2026 году реальный размер доплаты будет варьироваться в зависимости от года оформления пенсии. Например, для граждан, вышедших на пенсию в 2025-м, она составит до 476,4 рубля (3 × 158,8). Для пенсионеров, ушедших на заслуженных отдых в 2019 году, — до 261,72 рубля (3 × 87,24).

Таким образом, минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 437,07 (стоимость трех ИПК в 2025-м).

У кого вырастет размер пенсии в октябре 2026 года

С октября 2026 года вырастут пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Точная цифра будет известна ближе к осени.

В 2025-м, как ожидается, пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6%. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

C 1 октября оклады по воинским званиям и должностям повысят на 7,6%. Вслед за этим автоматически вырастут военные пенсии.

