Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:08

Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год

Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забываем о скучных салатах на Новый год. Этот микс как летний бриз на тарелке: минимум усилий, максимум свежести и взрыв ярких красок.

Берем 300 граммов крупных очищенных креветок — можно взять как вареные, так и обжаренные на сливочном масле с чесноком для аромата. Руколы нужен щедрый пучок, примерно 100 граммов — ее перчинка станет идеальной спутницей.

Добавляем в салат с креветками 200 граммов сочных помидоров черри, разрезанных пополам, и одно спелое авокадо, нарезанное небрежными ломтиками. Для сытности и хруста бросаем горсть кедровых орешков, слегка поджаренных на сухой сковороде.

А теперь главное колдовство — заправка! В отдельной пиале встречаются три столовые ложки оливкового масла extra virgin, сок половины лимона, чайная ложка жидкого меда, щепотка соли и дерзкий черный перец. Взбиваем вилкой до однородного состояния.

Заливаем этим соусом наш салат на Новый год, аккуратно переворачиваем ингредиенты, чтобы каждый гость в полночь получил взрыв вкуса в каждой ложке. Подаем немедленно — пока креветки еще шепчут о море, а рукола хрустит, как первый снег!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт говядины в пиве.

Читайте также
Панини с ветчиной и сыром — быстрый итальянский рецепт для завтрака и перекуса, который покорит всех
Общество
Панини с ветчиной и сыром — быстрый итальянский рецепт для завтрака и перекуса, который покорит всех
Встречаем Новый год как в Альпах! Сытный «Решти-гратен» — идеальное горячее на праздничный стол
Общество
Встречаем Новый год как в Альпах! Сытный «Решти-гратен» — идеальное горячее на праздничный стол
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Семья и жизнь
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Крабовый «Дракон» на Новый год — лепите хоть из палочек, хоть из сыра: его съедят еще до полуночи!
Общество
Крабовый «Дракон» на Новый год — лепите хоть из палочек, хоть из сыра: его съедят еще до полуночи!
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Семья и жизнь
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
рецепты
салаты
креветки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
«Покусывать за пятки»: в США рассказали, что ждет Трамп от Зеленского
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве
ВМС США приняли неожиданное решение по кораблям в Средиземном море
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.