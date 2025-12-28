Морское приключение: салат с креветками и руколой — блюдо на Новый год

Забываем о скучных салатах на Новый год. Этот микс как летний бриз на тарелке: минимум усилий, максимум свежести и взрыв ярких красок.

Берем 300 граммов крупных очищенных креветок — можно взять как вареные, так и обжаренные на сливочном масле с чесноком для аромата. Руколы нужен щедрый пучок, примерно 100 граммов — ее перчинка станет идеальной спутницей.

Добавляем в салат с креветками 200 граммов сочных помидоров черри, разрезанных пополам, и одно спелое авокадо, нарезанное небрежными ломтиками. Для сытности и хруста бросаем горсть кедровых орешков, слегка поджаренных на сухой сковороде.

А теперь главное колдовство — заправка! В отдельной пиале встречаются три столовые ложки оливкового масла extra virgin, сок половины лимона, чайная ложка жидкого меда, щепотка соли и дерзкий черный перец. Взбиваем вилкой до однородного состояния.

Заливаем этим соусом наш салат на Новый год, аккуратно переворачиваем ингредиенты, чтобы каждый гость в полночь получил взрыв вкуса в каждой ложке. Подаем немедленно — пока креветки еще шепчут о море, а рукола хрустит, как первый снег!

