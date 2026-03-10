К обедам и ужинам в Великий пост готовлю оливье без яиц и молочных продуктов: простой рецепт

К обедам и ужинам в Великий пост готовлю оливье без яиц и молочных продуктов: простой рецепт

К обедам и ужинам в Великий пост готовлю оливье без яиц и молочных продуктов! Так каждый прием пищи становится вкуснее и сытнее! Рассказываю простой подробный рецепт.

Для приготовления понадобится: 4–5 отварных картофелин, 2 отварные моркови, 1 банка маринованных шампиньонов (300–400 г), 3–4 соленых огурца, 1 луковица (по желанию), постный майонез, 1 ст. л. французской горчицы в зернах, соль, перец, зелень.

Способ приготовления: картофель и морковь нарежьте мелкими кубиками. Грибы нарежьте кусочками. Соленые огурцы и луковицу нарежьте мелкими кубиками. В отдельной миске смешайте постный майонез с горчицей. В салатнице соедините все нарезанные ингредиенты, заправьте полученным соусом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Этот салат станет украшением постного стола!

