Чечевичный суп-пюре с томатной пастой: густой, насыщенный, можно есть в Великий пост

Густой, насыщенный, чечевичный суп-пюре с томатной пастой — это настоящее спасение для холодных дней. Красная чечевица быстро разваривается, создавая бархатистую текстуру, а ароматные овощи придают супу потрясающий вкус. Это блюдо можно есть в Великий пост.

Для приготовления понадобится: 1 стакан красной чечевицы, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 1,5 л воды или овощного бульона, соль, перец, паприка, лавровый лист, растительное масло.

Рецепт: лук, морковь и чеснок мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте 5-7 минут. Добавьте чеснок и томатную пасту, прогрейте 2 минуты. Всыпьте промытую чечевицу, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль, перец, паприку. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20-25 минут до мягкости чечевицы. Удалите лавровый лист. Погружным блендером пюрируйте суп до однородности. При необходимости добавьте еще воды до желаемой густоты. Подавайте горячим, с гренками.

