Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется легкого, но сытного супа без лишних продуктов. В таком случае отлично выручает суп с яичной паутинкой. Лапша для него не нужна — тонкие яичные нити делают бульон густым и нежным. При этом блюдо получается очень бюджетным: его можно сварить даже из обычного куриного супового набора. Суп выходит ароматным, домашним и довольно сытным. А готовится он из самых простых продуктов, которые почти всегда есть на кухне.

Ингредиенты: курица — 500 г, яйца — 2 шт., картофель — 2 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., вода — 1 л, соль и черный молотый перец по вкусу.

Курицу промойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания снимите пену, посолите и варите бульон на небольшом огне до мягкости мяса. Пока варится бульон, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, затем добавьте томатную пасту и потушите еще несколько минут. Готовую курицу достаньте из кастрюли и отделите мясо от костей. В бульон добавьте нарезанный картофель и варите почти до готовности. Затем отправьте в суп овощную зажарку.

Яйца разбейте в миску, слегка посолите и хорошо взбейте вилкой. Когда суп начнет кипеть, тонкой струйкой влейте яйца, постоянно помешивая ложкой — в бульоне появятся нежные яичные нити. Верните куриное мясо в кастрюлю, доведите суп до кипения и выключите.

Ранее мы делились рецептом невероятного салата из жареного минтая. Сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик.

