Куриный суп с сырными улитками готовлю вместо надоевшей лапши — домашние всегда просят добавку

Когда обычный куриный суп с лапшой уже надоел, можно приготовить более интересный вариант. В этом рецепте вместо привычной вермишели в суп добавляют нежные сырные «улитки». Они получаются мягкими, ароматными и делают блюдо намного сытнее и вкуснее. Такой суп отлично подходит для семейного обеда и готовится из простых продуктов.

Секрет блюда — в небольших рулетиках из теста с плавленым сыром. Во время варки они становятся мягкими и слегка тянущимися, благодаря чему суп приобретает необычный вкус.

Ингредиенты для супа: куриный бульон, картофель — 4 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., зелень по вкусу. Ингредиенты для сырных улиток: мука — 100–140 г, плавленый сырок — 100 г, яйцо — 1 шт., щепотка соли.

Сначала в кипящий куриный бульон добавляют нарезанный картофель и варят его до полуготовности. Луковицу можно положить в бульон целиком для аромата или позже обжарить вместе с морковью. Пока варится картофель, готовят сырные рулетики. Яйцо взбивают с щепоткой соли, добавляют муку и замешивают мягкое тесто. Затем тесто раскатывают в тонкий пласт и равномерно посыпают тёртым плавленым сырком. После этого пласт аккуратно сворачивают рулетом и нарезают небольшими кусочками — получаются маленькие «улитки». Когда картофель почти готов, рулетики аккуратно отправляют в суп. Варить их нужно примерно 10 минут на слабом огне, чтобы они не разварились. Морковь в это время обжаривают на небольшом количестве растительного масла и добавляют в кастрюлю. За пару минут до готовности в суп кладут мелко нарезанную зелень.

Раннее мы делились рецептами трех постных рецептов с изюминкой. Простые продукты, а вкус совсем не избитый.