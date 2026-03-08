Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин

Беру тонкий лаваш, отварное куриное филе и острую морковку по-корейски — и жарю румяные пирожки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного ужина. Его необычность в том, что никакого теста и долгой возни — просто завернул начинку в лаваш и обжарил до хруста. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная пикантная начинка внутри, где нежная курочка, острая морковка и расплавленный сыр создают идеальный баланс вкусов. Пирожки такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г отварного куриного филе, 150 г корейской моркови, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза или сметаны, зелень по вкусу, растительное масло для жарки. Курицу мелко нарежьте или разберите на волокна, смешайте с корейской морковью, тертым сыром, зеленью и майонезом. Лаваш нарежьте на квадраты или прямоугольники, выложите начинку, заверните конвертиками. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

