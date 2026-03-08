Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:00

Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тонкий лаваш, отварное куриное филе и острую морковку по-корейски — и жарю румяные пирожки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного ужина. Его необычность в том, что никакого теста и долгой возни — просто завернул начинку в лаваш и обжарил до хруста. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная пикантная начинка внутри, где нежная курочка, острая морковка и расплавленный сыр создают идеальный баланс вкусов. Пирожки такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г отварного куриного филе, 150 г корейской моркови, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза или сметаны, зелень по вкусу, растительное масло для жарки. Курицу мелко нарежьте или разберите на волокна, смешайте с корейской морковью, тертым сыром, зеленью и майонезом. Лаваш нарежьте на квадраты или прямоугольники, выложите начинку, заверните конвертиками. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
«Пьяная блондинка» врывается на стол: сочная, слоистая, с пикантной чесночной ноткой — объедение на 8 Марта
Общество
«Пьяная блондинка» врывается на стол: сочная, слоистая, с пикантной чесночной ноткой — объедение на 8 Марта
Куриный суп с сырными улитками готовлю вместо надоевшей лапши — домашние всегда просят добавку
Общество
Куриный суп с сырными улитками готовлю вместо надоевшей лапши — домашние всегда просят добавку
Варю окорочок и режу корнишоны: вкусный салат «Деревенский» — простой рецепт на праздник или на каждый день
Общество
Варю окорочок и режу корнишоны: вкусный салат «Деревенский» — простой рецепт на праздник или на каждый день
В тарелку из лаваша разбиваю яйца — готовлю вкусную яичницу в духовке, получается как пирог или киш
Общество
В тарелку из лаваша разбиваю яйца — готовлю вкусную яичницу в духовке, получается как пирог или киш
Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками за 10 минут
Семья и жизнь
Рулетики из лаваша: готовим с тремя начинками за 10 минут
рецепты
курица
лаваш
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.