08 марта 2026 в 07:45

Варю окорочок и режу корнишоны: вкусный салат «Деревенский» — простой рецепт на праздник или на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые продукты превращаются в неожиданно вкусное блюдо. Стоит отварить куриный окорочок, добавить ароматные грибы и хрустящие корнишоны — и получается сытный домашний салат, который многие вспоминают ещё со старых семейных застолий. Он получается насыщенным, ароматным и отлично подходит и для ужина, и для праздничного стола.

Главный секрет этого салата — сочетание мягкой курицы, жареного лука с грибами и пикантных маринованных огурчиков.

Ингредиенты

Куриные окорочка отварные 2–3 шт., консервированные шампиньоны 1 банка (около 200 г), репчатый лук 3–4 шт. (250–300 г), маринованные корнишоны 3–4 шт., майонез 100 г, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Сначала куриные окорочка отваривают до готовности и дают им немного остыть. Затем снимают кожу, отделяют мясо от костей и нарезают небольшими кусочками. Корнишоны нарезают кружочками или небольшими полукружьями — они придают салату приятную кислинку и хруст. С консервированных шампиньонов сливают жидкость и мелко нарезают грибы. Лук очищают, нарезают небольшими кубиками и обжаривают на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Затем добавляют нарезанные грибы и прогревают всё вместе ещё несколько минут. В глубокой миске соединяют куриное мясо, корнишоны и грибную смесь с луком. Добавляют майонез, при необходимости немного солят и перчат, после чего аккуратно перемешивают.

Ольга Шмырева
