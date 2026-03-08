Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 10:10

США показали видео «свободной охоты» MQ-9 Reaper в Иране

Пентагон показал кадры ударов БПЛА MQ-9 Reaper по целям в Иране

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пентагон представил кадры, на которых запечатлены моменты ударов американских БПЛА MQ-9 Reaper по целям в Иране. Как уточнила пресс-служба американского оборонного ведомства, БПЛА действуют в режиме «свободной охоты».

Судя по опубликованному видео, дроны уничтожили средства ПВО. При этом Пентагон не стал уточнять данные о погибших иранских военнослужащих.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время намерены скорректировать свою внешнеполитическую стратегию. Вашингтон планирует сконцентрировать усилия на ситуации в Западном полушарии. Руководство страны слишком продолжительное время уделяло внимание исключительно дальним рубежам, как подчеркнул министр. Настал момент обратить пристальное внимание на собственную границу и проблемы внутри региона, пояснил он.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что телекоммуникационная инфраструктура Ирана была полностью выведена из строя в рамках американской военной операции «Эпическая ярость». Американский лидер выразил уверенность, что иранская сторона сумеет изыскать способ выхода из сложившегося положения.

Пентагон
США
БПЛА
Иран
