Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 11:31

Пожар на нефтебазе в Армавире потушили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края. Возгорание началось после атаки на регион БПЛА. Пострадавших нет.

В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Площадь пожара составила 700 кв. метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в дагестанском Кизляре возник мощный пожар. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в магазине одежды на втором этаже. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что при пожаре в Волосовском районе Ленинградской области погибли 25 коров. Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании фермы, кровля выгорела на площади 800 квадратных метров.

Прежде в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1000 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники.

пожары
Россия
МЧС
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не то творилось»: Песков о конце света из-за событий в мире
Песков заявил о «смерти» международного права
Иран тайно выбрал нового верховного лидера
Стало известно, сколько человек занято поисками троих подростков
Водонаева раскрыла информацию о застрявшем в Дубае сыне
«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке
Гладков раскрыл результаты атаки ВСУ на регион
«В каком мире мы живем»: Лавров обратился к США с одним требованием
Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»
В центральной части Украины после взрыва пострадал завод
Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ
Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России
Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране
Политолог ответил, чем для Украины опасно начало конфликта с Ираном
Ощадбанк поставил Венгрии условие после задержания украинских инкассаторов
Удары по Украине сегодня, 8 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Готовы перенять эстафету»: Словакия посоветовала Украине забыть о кредите
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.