Пожар на нефтебазе в Армавире потушили

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края. Возгорание началось после атаки на регион БПЛА. Пострадавших нет.

В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе. Площадь пожара составила 700 кв. метров. В тушении участвовали 120 человек и 38 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

