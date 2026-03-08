«Люди не могут поверить»: Муцениеце публично засыпала Дрангу признаниями

Актриса Агата Муцениеце поздравила с днем рождения своего супруга — музыканта Петра Дрангу в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она назвала мужа «подарком судьбы» и самым многогранным человеком из всех, кого знает.

Ты настолько идеален, что люди просто не могут поверить в то, что ты настоящий, а ты самый настоящий из всего, что есть на этой планете! — написала Муцениеце.

По словам звезды, музыка и сама жизнь «очень любят» ее супруга. Она отметила, что многие личные слова решила оставить за пределами публичного пространства, поскольку Дранга не любит излишнюю открытость.

Ты теперь еще и самый лучший отец для своей дочери во Вселенной, жизнь примеряет на тебя новые роли, и ты лучше всех с ними справляешься! — добавила артистка.

Ранее Муцениеце удалила все негативные комментарии хейтеров о своем бывшем муже актере Павле Прилучном. Это случилось после того, как она пожаловалась на трудности с похудением после третьих родов, несмотря на занятия спортом и отказ от сладкого. Хейтеры утверждали, что стресс Муцениеце — следствие судебных разбирательств с Прилучным.