06 марта 2026 в 14:13

«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию

Муцениеце сменила фамилию из-за сложного произношения

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что сменила свою старую фамилию на фамилию супруга, потому что никто не может ее правильно выговорить. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, артистка восприняла изменения как новый шаг в жизни.

Мне просто надоело, что всем так сложно выговорить Муцениеце, а Агата Дранга звучит так хорошо, так красиво, так здорово, что мне показалось — это классный новый шаг, — призналась Муцениеце.

Ранее музыкант Петр Дранга трогательно поздравил Муцениеце с ее 36-летием. В своем эмоциональном и поэтическом послании он назвал ее «любимой женой», «лучшим спектаклем», «самым приятным ужасом», а также «самой прекрасной коварной женщиной».

Также сообщалось, что Муцениеце и Дранга познакомились благодаря общему другу — дизайнеру Олесе Шиповской. Влюбленные узаконили отношения в августе 2025 года, а в декабре актриса родила ребенка.

До этого актриса поделилась, что после третьих родов она заметила не только прибавку в весе, но и изменения в фигуре. Муцениеце поправилась на восемь килограммов и обратила внимание на увеличение груди. Несмотря на это, артистка видит в произошедших изменениях и положительные стороны.

