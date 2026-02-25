Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:29

Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов

Мирошник указал на русское происхождение фамилии постпреда Украины Мельника

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в Telegram-канале обратил внимание на происхождение фамилий замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда республики в ООН Андрея Мельника. Поводом стала перепалка в Совбезе организации, где российский постпред Василий Небензя заявил о своих казацких корнях.

По словам дипломата, Небензя отметил, что его родители из казаков, поэтому он имеет больше оснований считаться украинцем, чем Беца и Мельник. В ответ Беца на английском заявила, что украинцы и россияне «никогда не будут братьями», и усомнилась в украинском происхождении Небензи.

Мирошник предположил, что российский дипломат задел чувствительную для националистов тему. Биография Бецы в официальных источниках начинается лишь с института, а ее происхождение остается неизвестным.

При этом, украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше — «неповоротливую бабу», — написал посол.

Фамилия Мельник, по его словам, исконно русская и происходит от профессии. Мирошник иронично заметил, что украинским дипломатам теперь придется доказывать свою принадлежность к титульной нации, ведь живут они не в многонациональной стране, как РФ.

Ранее Мирошник заявил, что судьба украинских детей, которых вывозят в Европу, складывается незавидно. По его словам, дети попадают в серую зону вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего.

Россия
Украина
Родион Мирошник
фамилии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.