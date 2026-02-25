Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в Telegram-канале обратил внимание на происхождение фамилий замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда республики в ООН Андрея Мельника. Поводом стала перепалка в Совбезе организации, где российский постпред Василий Небензя заявил о своих казацких корнях.

По словам дипломата, Небензя отметил, что его родители из казаков, поэтому он имеет больше оснований считаться украинцем, чем Беца и Мельник. В ответ Беца на английском заявила, что украинцы и россияне «никогда не будут братьями», и усомнилась в украинском происхождении Небензи.

Мирошник предположил, что российский дипломат задел чувствительную для националистов тему. Биография Бецы в официальных источниках начинается лишь с института, а ее происхождение остается неизвестным.

При этом, украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца вероятнее всего сербского, хорватского или возможно венгерского происхождения и означает: «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии еще лучше — «неповоротливую бабу», — написал посол.

Фамилия Мельник, по его словам, исконно русская и происходит от профессии. Мирошник иронично заметил, что украинским дипломатам теперь придется доказывать свою принадлежность к титульной нации, ведь живут они не в многонациональной стране, как РФ.

Ранее Мирошник заявил, что судьба украинских детей, которых вывозят в Европу, складывается незавидно. По его словам, дети попадают в серую зону вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего.