В МИД России предупредили о рисках для вывезенных с Украины детей Мирошник: судьба вывезенных в Европу украинских детей незавидна

Судьба украинских детей, которых вывозят в Европу, складывается незавидно, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, дети попадают в «серую зону» вне правового поля, что создает серьезные риски для их безопасности и будущего, передают «Вести».

Если [украинские волонтеры] вывезли [ребенка с Украины] по коррупционным документам, то на каких основаниях передали этого ребенка? Насколько будут соблюдены его права? Получит ли он гражданство? Для чего его, в конце концов, передали и кому его передали? — отметил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что остается неясным, кому в ЕС передают украинских детей. По мнению Мирошника, это могут быть педофилы, однополые пары (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) или люди с психическими отклонениями.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова привела страшную статистику гибели детей в результате атак ВСУ. По ее данным, только за прошедший год погибли 22 ребенка, еще 271 получили ранения. С начала конфликта жертвами стали не менее 236 несовершеннолетних, более тысячи пострадали.