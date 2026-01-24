Раскрыта правда о знакомстве Муцениеце с Дрангой

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга познакомились благодаря дизайнеру Олесе Шиповской, которая приходится подругой обоим знаменитостям, передает «СтарХит». Влюбленные узаконили отношения в августе прошлого года. В декабре актриса родила ребенка от своего избранника. Шиповская призналась, что искренне рада тому, что приложила руку к созданию новой семьи.

Люблю тебя безумно. Вот это был год! Столько всего произошло, что мне до сих пор кажется, будто мы во временной петле, — обратилась Шиповская к актрисе.

Ранее Муцениеце начала активную борьбу с лишним весом после родов. Она пожаловалась, что за время беременности поправилась на шесть килограммов.

