24 января 2026 в 21:47

Раскрыта правда о знакомстве Муцениеце с Дрангой

Муцениеце и Дрангу познакомила дизайнер Шиповская

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга познакомились благодаря дизайнеру Олесе Шиповской, которая приходится подругой обоим знаменитостям, передает «СтарХит». Влюбленные узаконили отношения в августе прошлого года. В декабре актриса родила ребенка от своего избранника. Шиповская призналась, что искренне рада тому, что приложила руку к созданию новой семьи.

Люблю тебя безумно. Вот это был год! Столько всего произошло, что мне до сих пор кажется, будто мы во временной петле, — обратилась Шиповская к актрисе.

Ранее Муцениеце начала активную борьбу с лишним весом после родов. Она пожаловалась, что за время беременности поправилась на шесть килограммов.

До этого модель и блогер Анастасия Решетова, которой сделали предложение руки и сердца на Мальдивах, опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. Знаменитость дала комментарий после того, как Telegram-каналы растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины.

