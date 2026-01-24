«С ума посходили»: Решетова о возможном романе с сыном миллиардера Решетова заявила, что не состоит в отношениях с сыном миллиардера Абрамовым

Модель и блогер Анастасия Решетова в разговоре с Super.ru опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. Ранее Telegram-каналы растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины.

Это неправда. Ни тот, ни другой (Абрамов. — NEWS.ru). Это старое видео, за столом его нет. Уже везде разошлось, паблики с ума посходили, еще и называют это эксклюзивом, — сказала Решетова.

Ранее модель сообщила о том, что получила предложение руки и сердца. По словам Решетовой, помолвка состоялась незадолго до ее юбилея. Ей исполнилось 30 лет 23 января. Все было очень естественно, искренне и незамысловато, добавила знаменитость.

