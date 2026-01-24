Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 16:04

«С ума посходили»: Решетова о возможном романе с сыном миллиардера

Решетова заявила, что не состоит в отношениях с сыном миллиардера Абрамовым

Анастасия Решетова Анастасия Решетова Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Модель и блогер Анастасия Решетова в разговоре с Super.ru опровергла слухи о том, что встречается с сыном миллиардера Егором Абрамовым. Ранее Telegram-каналы растиражировали видеозапись прошлогодней давности, на которой она сидит за столом в компании мужчины.

Это неправда. Ни тот, ни другой (Абрамов. — NEWS.ru). Это старое видео, за столом его нет. Уже везде разошлось, паблики с ума посходили, еще и называют это эксклюзивом, — сказала Решетова.

Ранее модель сообщила о том, что получила предложение руки и сердца. По словам Решетовой, помолвка состоялась незадолго до ее юбилея. Ей исполнилось 30 лет 23 января. Все было очень естественно, искренне и незамысловато, добавила знаменитость.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. Пара начала отношения в 2024 году. Дата свадьбы и другие детали пока неизвестны. Президент США Дональд Трамп не комментировал важное событие в жизни сына.

Также американская певица Майли Сайрус подтвердила информацию о помолвке с артистом Максом Морандо. Она появилась на премьере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» с кольцом на безымянном пальце.

