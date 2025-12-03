Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:47

Майли Сайрус поставила точку после слухов о своей помолвке

Майли Сайрус подтвердила помолвку с Максом Морандо

Майли Сайрус Майли Сайрус Фото: AUG/face to face/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американская певица Майли Сайрус подтвердила информацию о помолвке с артистом Максом Морандо, сообщает издание People. Слухи о том, что исполнительница выходит замуж, возникли после совместного выхода пары в свет. Артистка появилась на премьере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе с кольцом на безымянном пальце.

В беседе с журналистами Сайрус подтвердила, что получила от Морандо предложение руки и сердца. При этом артистка отказалась раскрывать подробности помолвки, объяснив, что не считает нужным делиться столь личными вещами с общественностью.

Могу сказать, что то, что для нас наша частная жизнь и то, что мы стараемся держать ее в тайне, стали чем-то, что меня поразило, и то, что у нас теперь есть больше возможностей выбора. Думаю, это еще и потому, что с возрастом я стала более осторожной в отношении того, чем я готова поделиться, — сказала она.

Майли Сайрус 33 года, ее избраннику 27 лет. Для певицы этот брак станет вторым. Первым мужем артистки стал актер Лиам Хемсворт. Они сыграли свадьбу в 2018 году, а в августе 2019 звезда «Голодных игр» подал на развод. Официально звезды разошлись в феврале 2020 года.

Ранее Сайрус рассказала, что занимается спортом на каблуках. В беседе с журналистами она подчеркнула, что ведет здоровый образ жизни.

знаменитости
артисты
свадьбы
певицы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.