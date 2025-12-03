Майли Сайрус поставила точку после слухов о своей помолвке

Американская певица Майли Сайрус подтвердила информацию о помолвке с артистом Максом Морандо, сообщает издание People. Слухи о том, что исполнительница выходит замуж, возникли после совместного выхода пары в свет. Артистка появилась на премьере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе с кольцом на безымянном пальце.

В беседе с журналистами Сайрус подтвердила, что получила от Морандо предложение руки и сердца. При этом артистка отказалась раскрывать подробности помолвки, объяснив, что не считает нужным делиться столь личными вещами с общественностью.

Могу сказать, что то, что для нас наша частная жизнь и то, что мы стараемся держать ее в тайне, стали чем-то, что меня поразило, и то, что у нас теперь есть больше возможностей выбора. Думаю, это еще и потому, что с возрастом я стала более осторожной в отношении того, чем я готова поделиться, — сказала она.

Майли Сайрус 33 года, ее избраннику 27 лет. Для певицы этот брак станет вторым. Первым мужем артистки стал актер Лиам Хемсворт. Они сыграли свадьбу в 2018 году, а в августе 2019 звезда «Голодных игр» подал на развод. Официально звезды разошлись в феврале 2020 года.

