Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках

Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках

25 декабря Московский городской суд поставил точку в деле о квартире певицы Ларисы Долиной. Решением суда народной артистке России предписано покинуть жилплощадь.

О том, как проходило заседание, действительно ли исполнительница добровольно прекратила борьбу за квадратные метры и где она будет жить, — в материале NEWS.ru.

Приехали ли на суд Долина и Лурье

Заседание вызвало огромный ажиотаж, небольшой зал заседаний с трудом вместил аккредитованных на процесс представителей СМИ.

Ни Долина как ответчик, ни Лурье как истец в суд не приехали. Обеих представляли адвокаты. Не было и дочери певицы — Ангелины, имя которой также фигурировало в судебном заседании. Она вместе с Ларисой Александровной и своей дочкой Александрой прописана в той самой квартире в Хамовниках. Лурье требовала через суд выписать их, освободив жилплощадь.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в своем выступлении перед судом подчеркнула, что Полина приобретала квартиру для личного проживания вместе со своими двумя детьми. Другой жилплощади, по словам юриста, у нее нет, в настоящее время она вынуждена проживать на квадратных метрах бывшего мужа. В то время как Долина точно не останется на улице, отметила защитница.

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В материалах дела имеются доказательства того, что у ответчика Долиной в собственности имеются иные жилые помещения. В собственности есть квартира <...> площадью 51 квадратный метр, два земельных участка, на которых расположены два дома площадью 656 квадратных метров и 363 квадратных метра. Также у дочери Долиной имеется квартира», — сообщила Свириденко.

Когда Долина должна освободить квартиру

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь сразу заявила, что певица готова освободить жилплощадь. Однако она попросила, чтобы той дали время собрать вещи до окончания новогодних праздников, то есть до 10 января. «Против исковых требований не возражаем, готовы выселиться до конца январских праздников. То есть даже быстрее, чем это положено законом — пять рабочих дней», — сказала Пухова.

Прокурор, выступавший позже, сообщил суду об имеющемся в материалах дела договоре между Долиной и Лурье. Согласно этому документу, который был подписан полтора года назад, артистка обязывалась самостоятельно выписать из квартиры всех членов семьи и выписаться сама. Кроме того, согласно документу, Лариса Александровна должна была выехать из жилья примерно тогда же. Обвинитель подчеркнул, что в упомянутом документе стоит оригинальная подпись Долиной.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд принял сторону Полины Лурье, все заседание длилось чуть больше 40 минут.

Адвокат Свириденко после заседания сообщила журналистам, что Долина должна передать Лурье ключи от пятикомнатной квартиры в центре Москвы уже сегодня. Соответственно, добавила юрист, Полина имеет право заехать в свою собственность хоть сейчас.

Однако если Долина не покинет жилплощадь добровольно «в разумные сроки», то придется прибегать к помощи исполнительного производства, заметила юрист. То есть выселением артистки «займутся судебные приставы». Собеседница выразила надежду, что до этого дело все-таки не дойдет.

Также Свириденко призналась, что сторона Долиной просила разрешения пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Взамен артистка, по словам юриста, обещала не взыскивать с Полины коммунальные платежи за полтора года с момента вступления Лурье в право собственности. То есть с 2024 года.

Свириденко в ответ не исключила, что, наоборот, ее доверительница попытается взыскать с Долиной компенсацию на судебные расходы, а также за незаконное обогащение. Ведь полтора года артистка проживала на квадратных метрах, которые принадлежат Лурье.

Защитница резюмировала, что Полина за это время «настрадалась».

По мнению адвоката Сергея Жорина, требования Лурье о компенсации вполне справедливы и законны.

Он отметил, что размер суммы рассчитывается исходя из рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Хамовниках с учетом площади, состояния квартиры и ее расположения. В реальности цифра может составлять от 200–400 тыс. рублей в месяц и выше. За полтора года проживания общий объем требований может исчисляться десятками миллионов рублей.

Дом, где находится квартира Ларисы Долиной Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет дальше с Ларисой Долиной

Психолог Ольга Юткина в интервью NEWS.ru заявила, что испытывает сочувствие к Ларисе Долиной. Она призвала вспомнить, что та является не только артисткой, но в первую очередь женщиной в возрасте. Сейчас у нее комплексная психологическая травма, выразила мнение эксперт.

«Помимо стыда от публичного поражения и утраты личного имущества Лариса Долина может переживать психотравму, связанную с судами, которые длились полтора года и не проходят бесследно в таких случаях. Тем более для человека в ее возрасте», — отметила собеседница.

Она рекомендовала певице «снять маску холодной сильной женщины», разрешив себе прочувствовать любые возникающие эмоции. «Гнев, ярость, обиду — на Полину, на адвоката, на мошенников, на себя, на жизнь. Стыд, страх перед будущим, опустошенность — позволить себе чувствовать все это. Потому что подавленные эмоции превращаются в депрессии и психосоматические болезни», — напомнила психолог.

Эксперт добавила, что с Долиной остались ее талант, профессионализм, карьерные достижения, ученики, друзья. Также есть родные люди — дочка и внучка, напомнила собеседница.

Ольга посоветовала исполнительнице сосредоточиться на творчестве, отметив, что для артиста это лучшая терапия. Также соблюдать режим дня и заботиться о своем здоровье, помнить о том, что с потерей квартиры жизнь не заканчивается, отметила психолог. Тем более артистке действительно есть где жить, резюмировала она.

Читайте также:

Лариса Долина: биография, личная жизнь, карьера, спор из-за квартиры

Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку

Слезы, обращение к Богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной

Никакой Долиной и победа Лурье. Певицу выселят из квартиры в Хамовниках?