Лариса Долина: биография, личная жизнь, карьера, спор из-за квартиры

Чем известна Долина: биография, карьера

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Когда будущей артистке было три года, ее семья переехала в Одессу. Долина окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных и эстрадный факультет по классу вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Карьеру певицы Долина начала в 1971 году в оркестре «Мы одесситы», затем была солисткой Государственного эстрадного ансамбля Азербайджана, а в середине 80-х стала выступать сольно. За годы карьеры она выпустила более 20 альбомов. Наиболее известны композиции исполнительницы «Погода в доме», «Стена», «Вечная любовь», «Три белых коня», «Дельтаплан» и другие.

Какова личная жизнь Долиной

Долина трижды была замужем. Первый брачный союз певица заключила с джазовым музыкантом Анатолием Миочинским — они были вместе семь лет. У пары родилась дочь Ангелина. Артистка подала на развод из-за пристрастия супруга к алкоголю.

«Линочке было полтора годика, наверное. Я в охапку ее схватила и уехала в Одессу к маме. Я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком. Это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня до ручки», — рассказывала она.

Второй раз Долина вступила в брак в 1987 году, выйдя за бас-гитариста Виктора Митязова. Этот союз продержался 11 лет, после чего пара развелась. Затем Долина вступила в отношения с музыкантом Ильей Спициным, с которым рассталась в 2016 году. Выходить замуж еще раз Долина, по ее собственным заверениям, не собирается.

Спор за квартиру с Лурье: что решил Верховный суд

В середине августа 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей и заложила дачу за 50 млн рублей.

Позже певица обратилась в суд, и тот признал сделку недействительной. Мошенников осудили, а покупательница — Полина Лурье — осталась без квартиры и денег. Девушка обратилась в Верховный суд. Сторона Полины Лурье настаивала на выселении артистки из квартиры в Хамовниках.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Из текста определения, опубликованного Верховным судом, следует, что Долина прошла судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Исследование показало, что в период совершения в отношении артистки противоправных действий у нее отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций. При этом в период, предшествовавший противоправным действиям в отношении Долиной, артистка каким-либо психическим расстройством не страдала.

Также установлено, что Долина заплатила 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры. Артистка заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который помог ей с продажей жилья.

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России.

«Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — уточнила Свириденко.

Юрист отметила, что у артистки еще есть возможность избежать принудительных мер. До 25 декабря она может покинуть жилье добровольно.

