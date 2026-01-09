«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой

Скончавшийся артист Николай Свентицкий до последних дней служил искусству, заявил народный артист России Станислав Садальский. У себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» он почтил память коллеги и назвал его ангелом-хранителем для Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова.

Для Грибоедовского театра он был тем самым ангелом-хранителем, чье присутствие делало стены одухотвореннее. <...> Он помогал верить в себя и служил искусству. Николай Свентицкий дождался прихода нового года и ушел. Как будто выполнил свою миссию до конца, — написал Садальский.

