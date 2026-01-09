Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 17:47

«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой

Садальский заявил, что умерший актер Свентицкий служил искусству

Николай Свентицкий Николай Свентицкий Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Скончавшийся артист Николай Свентицкий до последних дней служил искусству, заявил народный артист России Станислав Садальский. У себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» он почтил память коллеги и назвал его ангелом-хранителем для Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова.

Для Грибоедовского театра он был тем самым ангелом-хранителем, чье присутствие делало стены одухотвореннее. <...> Он помогал верить в себя и служил искусству. Николай Свентицкий дождался прихода нового года и ушел. Как будто выполнил свою миссию до конца, — написал Садальский.

Ранее на 54-м году жизни скончался казахстанский актер Мурат Бисенбин, наиболее известный по фильму «Рэкетир». Информацию о его смерти подтвердила дочь артиста. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Актер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а незадолго до кончины перенес инсульт.

До этого бывшая бодибилдерша и актриса Джейн Трка умерла 12 декабря в Сан-Диего. Она получила известность благодаря роли мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино». На момент смерти ей было 62 года. Официальное подтверждение поступило от судмедэксперта округа Сан-Диего. Сын актрисы заявил, что ему не было известно о серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем, которые могли бы привести к ее кончине.

