Ушла из жизни актриса из «Очень страшного кино» Актриса и бодибилдерша Джейн Трка умерла на 63-м году жизни

Бывшая бодибилдерша и актриса Джейн Трка, наиболее известная по роли мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино», умерла, сообщает NBC. Она ушла из жизни 12 декабря в Сан-Диего. На момент смерти актрисе было 62 года.

Официальное подтверждение поступило от судмедэксперта округа Сан-Диего, где указано, что причина смерти устанавливается. Сын актрисы отметил, что не знал о каких-либо серьезных заболеваниях или проблемах со здоровьем, которые могли бы привести к ее кончине.

По данным источников в правоохранительных органах, подруга Трка, обеспокоенная долгим отсутствием ответа на звонки, самостоятельно приехала к ней домой и обнаружила ее без сознания на кухне. Прибывшие по вызову экстренные службы констатировали смерть.

Трка начала карьеру как профессиональная бодибилдерша в 1980-х годах, а в 2000 году дебютировала в кино. Помимо своей знаковой роли, она снималась в телешоу «Шоу Дрю Кэри» и «Чья это реплика?», а также работала риелтором. Ее фотографии публиковались в ведущих фитнес-изданиях, таких как Flex и MuscleMag International.

