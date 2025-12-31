Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 12:34

Скончалась внучка Джона Кеннеди

На 36-м году жизни умерла внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Татьяна Шлоссберг Татьяна Шлоссберг Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Скончалась Татьяна Шлоссберг, американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщили на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ей было 35 лет.

Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах, — говорится в публикации.

22 ноября в журнале The New Yorker было опубликовано эссе Шлоссберг, в котором поделилась историей своей борьбы с лейкемией. По ее словам, врачи обнаружили болезнь вскоре после родов.

Шлоссберг появилась на свет 5 мая 1990 года в семье Кэролайн Кеннеди, которая ранее занимала пост посла США в Австралии и Японии, и Эдвина Шлоссберга, известного американского дизайнера и художника. В своей профессиональной деятельности она создавала материалы для американских медиа, освещая вопросы науки и экологии. Среди изданий, для которых она писала, были The New York Times, The Atlantic и Bloomberg.

Ранее народный артист РСФСР Эмиль Кио, известный советский иллюзионист, ушел из жизни на 88-м году. Он начал свою карьеру в 1961 году как ассистент своего отца и в 1966 году создал собственный аттракцион. С ним он дал более 14 тыс. представлений по всему миру.

