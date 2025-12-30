Ушел из жизни советский иллюзионист

Народный артист РСФСР известный советский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. Он выразил поддержку родным, близким и поклонникам покойного.

На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом, — написал Запашный.

Кио начал карьеру в 1961 году как ассистент своего отца, «волшебника XX века» Эмиля Кио, а в 1966-м создал собственный аттракцион, с которым дал более 14 тыс. представлений по всему миру для 60 млн зрителей. После ухода из жизни отца и брата Игоря он оставался последним представителем великой династии, совмещая выступления с популяризацией искусства иллюзии.

Ранее скончалась французская актриса Брижит Бардо. Ее не стало в воскресенье, 28 декабря, в возрасте 91 года в своем доме. За свою карьеру она снялась в 45 фильмах и записала более 70 песен, однако с 1973 года полностью прекратила актерскую деятельность. Последние годы жизни знаменитость провела в закрытом режиме, практически не выходя в свет.