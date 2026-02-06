Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 11:41

Запашного выписали из больницы Луганска

Эдгар Запашный Эдгар Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генерального директора Большого Московского цирка Эдгарду Запашного выписали из Луганской республиканской клинической больницы, передает ТАСС. По его словам, он уже готов выступать в Рязани в субботу, 7 февраля.

Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани. Я благодарен профессионалам, которые там собрались,сказал он.

Артист добавил, что во время лечения его посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Кроме того, по его словам, он пообщался с военными, которые находились в соседних палатах.

Ранее Запашный пояснил, что попал в больницу с сильными болями на два дня во время служебной поездки в ЛНР. Артист особо выделил заведующего урологическим отделением клиники Артура Мекиняна, отметив, что тот, несмотря на свой собственный день рождения, срочно прибыл в клинику ночью, чтобы оказать необходимую помощь.

Луганск
Эдгард Запашный
больницы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, встретится ли Путин с главой ОБСЕ
Песков: Путин докладывается о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.