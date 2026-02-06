Запашного выписали из больницы Луганска

Генерального директора Большого Московского цирка Эдгарду Запашного выписали из Луганской республиканской клинической больницы, передает ТАСС. По его словам, он уже готов выступать в Рязани в субботу, 7 февраля.

Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани. Я благодарен профессионалам, которые там собрались, — сказал он.

Артист добавил, что во время лечения его посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Кроме того, по его словам, он пообщался с военными, которые находились в соседних палатах.

Ранее Запашный пояснил, что попал в больницу с сильными болями на два дня во время служебной поездки в ЛНР. Артист особо выделил заведующего урологическим отделением клиники Артура Мекиняна, отметив, что тот, несмотря на свой собственный день рождения, срочно прибыл в клинику ночью, чтобы оказать необходимую помощь.