Умер иллюзионист Эмиль Кио: что известно, причины смерти

Советский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Что об этом известно, где похоронят Кио, чем он прославился?

Что известно о смерти Кио

Запашный выразил соболезнования родным и поклонникам Кио. Причины смерти иллюзиониста не уточняются.

В пресс-службе Большого Московского цирка позже уточнили, что прощание с Кио пройдет 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища в Москве. На этом же кладбище он будет похоронен.

«Прощание с ним (Кио. — NEWS.ru) состоится 2 января по адресу: [улица] Рябиновая, 21, строение 1, в церемониальном зале Троекуровского кладбища», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин в беседе с NEWS.ru отметил, что Кио оставил неизгладимый след в истории советского и российского цирка.

«К сожалению, мой дедушка [Юрий Никулин] никогда не рассказывал о своем сотрудничестве с Эмилем Кио, но повод действительно грустный. Ушла легенда, ушла история. <...> Мы можем только пожелать сил родным и близким, выразить соболезнования всем причастным, не только от нас, а вообще от нашего цирка», — высказался Никулин.

Артист цирка, иллюзионист Эмиль Кио Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Чем известен Кио

Настоящее имя иллюзиониста — Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Он сын известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который при жизни тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио. Его называли «волшебником XX века».

Кио-младший начинал работу у отца в качестве ассистента, позднее стал артистом «Союзгосцирка». Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк — фокус с маленьким «Запорожцем», из которого выходят 18 человек.

У Эмиля Кио был брат Игорь, который тоже работал вместе с их отцом и стал иллюзионистом. Выступал с собственными номерами, совместно с певицей Аллой Пугачевой вел шоу «Аттракцион», в конце 80-х создал «Шоу-иллюзион Игоря Кио», которое организовало его гастроли и выступления других артистов. Игорь Кио умер в 2006 году.

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он решил передать свои цирковые номера для исполнения фокуснику Эрнесту Саркисяну.

«Я передаю свою аппаратуру, которую Эрнест может использовать у себя, обучаю его. Он видел мои трюки, он все знает. Лучшие трюки, которые никто не смог повторить, я тоже ему передал, надеюсь, не подведет», — отмечал артист.

Кио-младший был удостоен звания народного артиста в 1990 году. В 1991-м он стал председателем Союза цирковых деятелей России, этот пост он занимал до 2016 года.

