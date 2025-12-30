Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:31

Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Осужденная за контрабанду наркотиков актриса Аглая Тарасова была замечена на вечеринке блогера Иды Галич. Что об этом известно, как живет Тарасова после суда?

Что известно о появлении Тарасовой у Галич

Тарасова впервые вышла в свет после суда, появившись на корпоративе Галич. Блогер устроила вечеринку для своих сотрудников и близких друзей. Пользователи Сети разглядели на кадрах с тусовки Аглаю, которая пришла в розовой короткой футболке, белой мини-юбке и шубе, а также солнцезащитных очках и бусах. Судя по ролику, Тарасова вместе с другими гостями танцевала и подпевала Никите Малинину.

Видимо, появление осужденной Тарасовой возмутило некоторых поклонников Галич, поэтому она решила объяснить приглашение актрисы на корпоратив.

«Товарищи, действительно, Аглая была гостьей нашего корпоратива. И я была очень рада видеть ее как человека, с которым мы тесно общались. У Аглаи был сложный год, и она заслужила маленький праздник! Я с огромным удовольствием готова поддержать людей, которые ценят меня и моих близких. Надо отметить, что нашей актрисе очень идет этот вайб нулевых», — написала Ида в Telegram-канале.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп с 0,38 грамма масла наркотического вещества. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где подобные вещества легальны.

Домодедовский суд Подмосковья 26 ноября приговорил Тарасову к трем годам условно. Ей также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.

Судя по странице Тарасовой в соцсети, она не стала затворницей после скандала: актриса активно выкладывает в сторис фотографии со встреч с друзьями.

О какой помощи просила Тарасова

В декабре Тарасова вышла на связь с подписчиками и попросила о помощи для своего онкобольного коллеги Дмитрия Поднозова. Она сделала репост публикации со сбором средств на его лечение.

«Диме очень нужна наша помощь, друзья. Все реквизиты есть в посте», — написала артистка.

У Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг, сообщил актер Сергей Жигунов, работавший с Дмитрием в сериале «Порода». Он ранее тоже попросил поддержать артиста. Звезда «Моей прекрасной няни» отметил, что Поднозов недавно успешно завершил съемки и теперь вынужден бороться с тяжелейшим заболеванием.

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли Тарасова сниматься в кино

В сентябре, после задержания актрисы, сообщалось, что режиссер Клим Шипенко начал съемочный процесс третьей части комедийного фильма «Холоп», однако Тарасова не участвует в этой работе. В первых двух частях «Холопа» Тарасова играла одну из ключевых ролей — главную героиню Дарью. Ее персонаж является возлюбленной главного героя — Гриши, которого играет сербский актер Милош Бикович.

Как писал Telegram-канал Mash, Тарасову убрали из актерского состава комедии «Холоп-3» после скандала с наркотиками. В то же время источник отметил, что официально создатели фильма не сообщали об исключении Аглаи из каста — «пока [ее имя убрали] только на фоточках в соцсетях».

Актриса Юлия Снигирь на заседании суда по делу Тарасовой заявляла, что артисткой «интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал». Однако, по словам юристов, Аглая не сможет выезжать за границу без специального разрешения.

«Согласно статье 15 федерального закона „О порядке выезда из РФ и въезда в РФ“, осужденные на условный срок имеют ограничения на выезд до погашения судимости. При этом запрет на выезд действует до истечения испытательного срока — три года», — пояснил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

