Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда

Осужденная за контрабанду наркотиков актриса Аглая Тарасова была замечена на вечеринке блогера Иды Галич. Что об этом известно, как живет Тарасова после суда?
Что известно о появлении Тарасовой у Галич
Тарасова впервые вышла в свет после суда, появившись на корпоративе Галич. Блогер устроила вечеринку для своих сотрудников и близких друзей. Пользователи Сети разглядели на кадрах с тусовки Аглаю, которая пришла в розовой короткой футболке, белой мини-юбке и шубе, а также солнцезащитных очках и бусах. Судя по ролику, Тарасова вместе с другими гостями танцевала и подпевала Никите Малинину.
Видимо, появление осужденной Тарасовой возмутило некоторых поклонников Галич, поэтому она решила объяснить приглашение актрисы на корпоратив.
«Товарищи, действительно, Аглая была гостьей нашего корпоратива. И я была очень рада видеть ее как человека, с которым мы тесно общались. У Аглаи был сложный год, и она заслужила маленький праздник! Я с огромным удовольствием готова поддержать людей, которые ценят меня и моих близких. Надо отметить, что нашей актрисе очень идет этот вайб нулевых», — написала Ида в Telegram-канале.
Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп с 0,38 грамма масла наркотического вещества. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где подобные вещества легальны.
Домодедовский суд Подмосковья 26 ноября приговорил Тарасову к трем годам условно. Ей также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.
Судя по странице Тарасовой в соцсети, она не стала затворницей после скандала: актриса активно выкладывает в сторис фотографии со встреч с друзьями.
О какой помощи просила Тарасова
В декабре Тарасова вышла на связь с подписчиками и попросила о помощи для своего онкобольного коллеги Дмитрия Поднозова. Она сделала репост публикации со сбором средств на его лечение.
«Диме очень нужна наша помощь, друзья. Все реквизиты есть в посте», — написала артистка.
У Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг, сообщил актер Сергей Жигунов, работавший с Дмитрием в сериале «Порода». Он ранее тоже попросил поддержать артиста. Звезда «Моей прекрасной няни» отметил, что Поднозов недавно успешно завершил съемки и теперь вынужден бороться с тяжелейшим заболеванием.
Будет ли Тарасова сниматься в кино
В сентябре, после задержания актрисы, сообщалось, что режиссер Клим Шипенко начал съемочный процесс третьей части комедийного фильма «Холоп», однако Тарасова не участвует в этой работе. В первых двух частях «Холопа» Тарасова играла одну из ключевых ролей — главную героиню Дарью. Ее персонаж является возлюбленной главного героя — Гриши, которого играет сербский актер Милош Бикович.
Как писал Telegram-канал Mash, Тарасову убрали из актерского состава комедии «Холоп-3» после скандала с наркотиками. В то же время источник отметил, что официально создатели фильма не сообщали об исключении Аглаи из каста — «пока [ее имя убрали] только на фоточках в соцсетях».
Актриса Юлия Снигирь на заседании суда по делу Тарасовой заявляла, что артисткой «интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал». Однако, по словам юристов, Аглая не сможет выезжать за границу без специального разрешения.
«Согласно статье 15 федерального закона „О порядке выезда из РФ и въезда в РФ“, осужденные на условный срок имеют ограничения на выезд до погашения судимости. При этом запрет на выезд действует до истечения испытательного срока — три года», — пояснил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.
Употребление наркотиков вредит здоровью.
