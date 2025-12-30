Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 30 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 30 декабря

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает в десятках регионов. Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб поступило от пользователей МТС — 33 обращения за сутки. Ранее этот показатель составил 338. Жалобы оставляют юзеры из Москвы — 48%, Санкт-Петербурга, Новосибирской области — по 15%, Саратовской, Калужской областей — по 7%, Ульяновской области, Хабаровского края — по 4%.

На других операторов также поступают жалобы. Наиболее проблемными регионами стали Воронежская область, Санкт-Петербург, Иркутская область, Москва, Подмосковье, Приморский край, Новосибирская область, Краснодарский, Алтайский края, Ярославская область.

Почему не работает мобильный интернет 30 декабря

Мобильный интернет отключают в качестве меры безопасности — президент России Владимир Путин на прямой линии пояснил, что ограничения в регионах призваны в первую очередь защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Министерстве цифрового развития Оренбургской области объяснили, что ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО отметили, что заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

Тем не менее ряд интернет-ресурсов продолжают работать при отключении мобильного интернета. Это сайты, которые входят в белые списки Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Отключат ли интернет на Новый год

Пользователям широкополосного доступа и Wi-Fi по всей России не стоит опасаться сбоев в работе Сети в период новогодних праздников, заявил депутат Андрей Свинцов. Парламентарий выразил уверенность, что нагрузка на каналы связи будет обработана без ограничений для абонентов.

Он подчеркнул, что существующая инфраструктура связи прошла многократную проверку и готова к повышенному трафику. По словам депутата, все желающие смогут без проблем отправить цифровые поздравления или пообщаться с близкими по видеосвязи.

