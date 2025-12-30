Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 07:11

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря

Фото: Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 декабря

Министерство обороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

«Расчет РСЗО БМ-21 „Град“ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ уничтожил живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Выявленные вражеские цели были уничтожены благодаря слаженному взаимодействию артиллеристов и расчетов подразделений войск беспилотных систем, отметили в Минобороны России.

Кроме того, российское военное ведомство заявило, что артиллеристы гаубицы «Мста-Б» из 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно поразили укрепленный объект ВСУ в Херсонской области.

«В ходе выполнения боевой задачи расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 „Мста-Б“ получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развернута огневая позиция и осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

За сутки с 28 по 29 декабря силы ПВО ликвидировали над Россией 133 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, накануне вечером с 20:00 до 23:00 был уничтожен 21 беспилотник самолетного типа.

10 дронов перехватили над Ростовской областью, семь — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Краснодарским краем, отметили в Минобороны.

Помимо этого в течение ночи силы ПВО уничтожили 89 БПЛА, добавили в ведомстве. Больше всего воздушных целей сбили над Брянской областью — 49 дронов. В военном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были перехвачены над Новгородской областью, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

В Минобороны также сообщили, что утром 29 декабря за два часа над Новгородской областью были уничтожены 23 беспилотника самолетного типа.

ВСУ также продолжают атаки на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, накануне вечером в селе Отрадном при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.

«Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног», — уточнил он.

Гладков также отметил, что есть пострадавшие в селе Новая Таволжанка. Мирный житель был ранен в результате атаки FPV-дрона на автомобиль.

«Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — сказал губернатор.

Он добавил, что за сутки регион подвергся налету 46 украинских БПЛА. Гладков уточнил, что ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область, выпустив 17 боеприпасов по населенным пунктам. Восемь частных домов, хозпостройка, газовая труба, семь легковых и грузовой автомобиль получили повреждения в результате атак, подчеркнул глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Белгородскую область.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
