ВСУ на школьных автобусах, копейки от ФРГ: новости СВО на вечер 29 декабря

ВСУ прячутся в школьных автобусах, Германия резко сократила поставки оружия Киеву, обстрелы мирного населения при отступлении из Димитрова со стороны ВСУ и их попытки вернуть утраченные позиции в Лимане. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ используют школьные автобусы для транспортировки солдат

Военнопленный Сергей Шевченко рассказал, что Вооруженные силы Украины используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат. По воспоминаниям бойца, его перевозили на автобусе в учебный центр в Коблево.

По словам Шевченко, ему также доводилось охранять объект, где вместо подбитой техники хранился гражданский транспорт. Собеседник отметил, что он предназначался для транспортировки военных.

Также появилась информация, что в Красноармейске ВСУ совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями «Здесь живут люди». Беженец Виктор Кулик сообщил, что ВСУ били по городу прицельно, используя беспилотники и минометы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Штурмовик сообщил об обстрелах жилых домов при отходе ВСУ из Димитрова

Штурмовик 1435-го мотострелкового полка Самир Гашимов сообщил, что украинские военные при отступлении из Димитрова специально обстреливали жилые дома. В результате погибли 10 человек. Украинская сторона наносила удары артиллерией и дронами по домам, в которых укрывались мирные жители.

Военнослужащий ВСУ

Он добавил, что российские военнослужащие разбирали завалы в надежде найти и спасти выживших. Гашимов также рассказал, что ВСУ намеренно пытались добиться сильных разрушений.

Кроме того, пулеметчик 5-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Хотенков рассказал, что украинские военные приняли передовые группы российских войск за своих и не препятствовали их продвижению при освобождении Димитрова. По словам бойца, рано утром мотоциклисты ВС РФ выдвинулись для разминирования дороги на подступах к городу.

После подготовки начался штурм ключевых объектов: больницы и здания шахтной администрации. Последняя операция, как отметил военный, далась особенно тяжело из-за большого скопления сил противника и удобной позиции для обзора. В ходе боя решающую роль сыграла поддержка командования и артиллерии, добавил военнослужащий. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Германия сокращает поставки оружия на Украину

После двух лет рекордных объемов власти Германии в 2025 году заметно сократили количество выданных лицензий на экспорт вооружений и военной техники. Журналисты Spiegel отмечают, что поставки на Украину снижаются рекордными темпами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, например, с 1 января по 8 декабря 2025 года немецкие власти одобрили экспортные лицензии на сумму €8,4 млрд (примерно 740 млрд рублей). В предыдущие два года объемы разрешенных поставок были рекордными и составляли €13,33 млрд (1,213 трлн рублей) в 2024 году и €12,15 млрд (1,106 трлн рублей) в 2023-м.

Что касается Украины, то, исходя из письма государственного секретаря Томаса Штеффена, экспорт упал до €1,14 млрд (примерно 104 млрд рублей). При этом за весь предыдущий год объем поставок достигал €8,15 млрд.

ВСУ потерпели поражение в районе Лимана, Андреевки и на Запорожском направлении

Источник в силовых структурах сообщил, что бойцы 120-й отдельной бригады теробороны Украины предприняли попытку вернуть утраченные позиции в районе Лимана и потеряли целую штурмовую группу. Половина личного состава группы уничтожена, остальные получили ранения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Параллельно российские военные сорвали еще одну попытку контратаки ВСУ в районе Андреевки Сумской области. В данный регион командование Киева перебросило 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны. Силовики отмечают, что в указанном батальоне наблюдаются случаи массового дезертирства военнослужащих.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что 33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций в окрестностях села Терноватого Запорожской области после массированных ударов ФАБ. По его словам, только за последние сутки потери в полку составили больше половины взвода.

