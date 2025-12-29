Песков напомнил Зеленскому о словах Трампа о потерях Украины Песков после слов Зеленского о плане Б напомнил заявление Трампа о потере земель

Украина теряет земли и продолжит их терять, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости плана «Б» для Москвы. Он напомнил о заявлении американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина теряет земли и будет продолжать их терять, сообщает ТАСС.

Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократные заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по всей видимости обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня, — указал Песков.

Это «план и A, и B, и C», заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее пресс-секретарь президента России уточнил, что в Кремле с недоумением восприняли недавнее заявление Зеленского о необходимости подготовить некий «план Б» по Украине. Он назвал риторику Киева оторванной от реальности. Песков акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает вопрос прекращения военного конфликта только в одном ключе — через достижение всех ранее поставленных целей