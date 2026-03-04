Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза

В результате атаки Украины на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты двое членов экипажа получили ожоги, 28 моряков следуют в Мурманск, сообщил РИА Новости представитель Минтранса России Николай Шестаков. Пострадавших доставили в больницу города Бенгази.

Остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск, — сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. В Средиземном море беспилотные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. В результате атаки все 30 членов экипажа были эвакуированы благодаря совместным действиям спасательных служб Мальты и России.

До этого атакам морских безэкипажных катеров в Черном море подверглись нефтетанкеры KAIROS и VIRAT. В ответ на эти действия Вооруженные силы России в скором времени нанесли мощный удар по местам запуска БЭК, расположенным в Одессе и Николаеве.