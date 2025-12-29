Стало известно, почему ВСУ впервые привлекли к отработке пятой статьи НАТО

НАТО привлекла Вооруженные силы Украины к совместным учениям с отработкой пятой статьи Альянса, используя это как инструмент пропаганды, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, количество украинских военнослужащих, участвующих в подготовке, не вызывает беспокойства.

Я бы назвал эти учения НАТО психологической атакой против России. Снова бредни Европы, что РФ готовится их атаковать и поэтому они проводят эти учения. И, видимо, пригласили украинцев поучаствовать, поскольку у них есть опыт в ведении боев с нами. Но, согласно данным, участвовало там полторы тысячи украинских военных. Скорее всего, были те, кто обучается в Европе, но данное число — на один день боя. То есть ВС РФ могут всего за сутки разгромить такое число бойцов, — высказался Дандыкин.

Он предположил, что НАТО намеренно продолжает играть на публику, создавая видимость угрозы со стороны России. По мнению эксперта, члены Альянса делают это для того, чтобы общественность встревожилась, а президент США Дональд Трамп в свою очередь принял их слова во внимание.

Может, так [в НАТО] надеются на Трампа повлиять. Они уже не стесняются это показывать, особенно немцы. Им же нужно оправдать существование этой организации, которая по факту должна была уже давно исчезнуть еще в 1991 году после распада Советского Союза. А сейчас целый аппарат Брюсселя сидит, генсеки назначаются, деньги выделяются. Да и русофобию у них там никто не отменял, — заключил Дандыкин.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные из совместного центра «НАТО-Украина» впервые участвовали в масштабных учениях Альянса. В ходе маневров отрабатывались механизмы коллективной обороны.