Армия Украины намеренно обстреливала жилые дома с надписями «Здесь живут люди» в Красноармейске, командира батальона 28-й бригады ВСУ ликвидировали на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску

Украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди», сообщил беженец Виктор Кулик. По его словам, такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Местный житель рассказал, что ВСУ били по городу прицельно, используя беспилотники и минометы. Надписи, указывающие на присутствие мирного населения, не останавливали обстрелы, а становились своеобразной приманкой для атак дронами и минометами.

Армия Украины под Димитровом «прошляпила» разведку ВС России

Украинские военные приняли передовые группы российских войск за своих и не препятствовали их продвижению при освобождении Димитрова, рассказал гвардии рядовой Андрей Хотенков, пулеметчик 5-й отдельной мотострелковой бригады. По словам бойца, рано утром мотоциклисты ВС РФ выдвинулись для разминирования дороги на подступах к городу.

Перехватив их переговоры, украинская сторона не придала значения сообщениям о «двухколесной коляске» на дороге. После подготовки начался штурм ключевых объектов — больницы и здания шахтной администрации. Последнее, как отметил военный, далось особенно тяжело из-за большого скопления сил противника и удобной позиции для обзора на терриконе. В ходе боя решающую роль сыграла поддержка командования и артиллерии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ДНР ликвидировали подполковника ВСУ

Вооруженные силы РФ ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ подполковника Вячеслава Луценко, сообщили источники в российских силовых структурах. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Информация об этом появилась в соцсетях сослуживцев украинского военного. Цель была поражена на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

Украину оставили без шансов на контратаки под Красноармейском

У Вооруженных сил Украины нет возможности для контратаки под Красноармейском, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о стягивании резервов противника к этому населенному пункту. Он отметил, что в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом действующий украинский президент Владимир Зеленский хочет продемонстрировать активность ВСУ на фронте.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась под Купянском, напомнил собеседник издания. Киев может провести террористический акт, диверсию, но попытку контрнаступления ― ни в коем случае, констатировал он.

Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань

Украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край, что привело к разрушениям. По данным оперативного штаба Кубани, в станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу.

Уточняется, что в одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб. На месте повреждения газовой трубы работают аварийные бригады. В Краснодаре также зафиксированы повреждения трех частных домов. Всего в ликвидации последствий задействованы оперативные и специализированные службы, которые продолжают работу на местах.

