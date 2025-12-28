Налет дронов, массированная атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 28 декабря

В ночь на 28 декабря средства ПВО уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Также накануне противовоздушная оборона сбила 26 дронов на подлете к Москве. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ ежесуточно уничтожают в регионе до 300 FPV-дронов, а также порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа. Подробности — в материале NEWS.ru.

25 беспилотников ВСУ уничтожены над регионами России в ночь 28 декабря

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 28 декабря, атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 25 вражеских дронов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего дронов летело на Самарскую область. Над регионом сбили 12 летательных аппаратов. Кроме того, по три БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Саратовской областями и по два — над Волгоградской и Ростовской.

Атаки дронов ВСУ отразили на севере Ростовской области

На севере Ростовской области в ночь на 28 декабря были подавлены и уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению подверглись Кашарский, Чертковский, Шолоховский и Боковский районы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области ПВО за сутки сбивает до 300 дронов ВСУ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные успешно адаптировались к тактике противника и наносят значительный урон беспилотникам Вооруженных сил Украины. По его словам, ВС РФ ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов, а также порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

Для усиления защиты на территории области активно развертываются новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил Сальдо. Это позволяет эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха.

«Ежесуточно уничтожается более 200–300 FPV-дронов и более полутора — двух десятков больших БПЛА самолетного типа», — сообщил Сальдо.

Губернатор региона отметил, что система обороны постоянно совершенствуется. Она и позволяет обеспечивать безопасность жителей области, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Серия взрывов прогремела над городом Сызранью Самарской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 28 декабря над городом Сызранью в Самарской области прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, причиной хлопков стала работа систем противовоздушной обороны, уничтожающих украинские беспилотные летательные аппараты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Официального подтверждения от властей или данных о пострадавших и разрушениях также пока не поступало. Согласно версии SHOT, события развивались в два этапа.

Авторы канала отметили, что первая волна взрывов прозвучала 27 декабря в 23:50 мск, еще несколько громких звуков раздались над Сызранью через час. По сообщениям SHOT, они были слышны в центральной и южной части города.

Канал указал, что всего раздалось от четырех до шести взрывов. Также, по информации SHOT, в некоторых районах воет сирена воздушной опасности. Предварительно, канал сообщил о работе сил ПВО по дронам Вооруженных сил Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массированный налет дронов ВСУ на Москву

Накануне противовоздушная оборона сбила 26 беспилотников на подлете к Москве, следует из данных в Telegram-канале мэра города Сергея Собянина. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно сообщениям Собянина, серия попыток атаки развивалась последовательно. Первые данные о работе появились в 16:53. Последнее уведомление от мэра столицы о работе ПВО появилось в 19:20.

На фоне атаки БПЛА международный аэропорт Шереметьево временно ограничил работу. Воздушная гавань приняла решение об отправке рейсов исключительно по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

