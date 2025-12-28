Сальдо раскрыл масштабы уничтожения дронов ВСУ в Херсонской области Губернатор Сальдо: ПВО за сутки сбивает до 300 дронов ВСУ в Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что российские военные успешно адаптировались к тактике противника и наносят значительный урон беспилотникам Вооруженных сил Украины. По его данным, ВС РФ ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов, а также порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

Для усиления защиты на территории области активно развертываются новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил Сальдо. Это позволяет эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха.

Ежесуточно уничтожается более 200-300 FPV-дронов и более полутора-двух десятков больших БПЛА самолетного типа, — сообщил Сальдо.

Губернатор региона отметил, что система обороны постоянно совершенствуется. Она и позволяет обеспечивать безопасность жителей области, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Ранее стало известно, что в Одесской области были ликвидированы два сотрудника территориального центра комплектования. Как уточнил Сальдо, в операции принимали участие бойцы подполья. По словам губернатора, когда власть превращается в «людоедскую», ее прислужники лишаются права на безопасность.