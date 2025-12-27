Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:12

Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области

Сальдо: бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Одесской области были ликвидированы два сотрудника территориального центра комплектования, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. В операции принимали участие бойцы подполья.

В Одесской области два сотрудника ТЦК, которые охотились на людей, были уничтожены бойцами подполья, — написал Сальдо.

По словам губернатора, когда власть превращается в «людоедскую», ее прислужники лишаются права на безопасность. Он подчеркнул, что каждый участвующий в охоте на сограждан должен осознавать, что любая его поездка может стать последней, и назвал происходящее «народной войной против преступного режима».

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать мужчину и затащить в автобус, но на помощь пришли прохожие. В ответ военкомы применили против них перцовый баллончик, дважды чуть не задавили мужчину, а после скрылись.

На фоне этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.

Владимир Сальдо
ТЦК
Украина
подполье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.