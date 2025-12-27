Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области Сальдо: бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области

В Одесской области были ликвидированы два сотрудника территориального центра комплектования, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. В операции принимали участие бойцы подполья.

В Одесской области два сотрудника ТЦК, которые охотились на людей, были уничтожены бойцами подполья, — написал Сальдо.

По словам губернатора, когда власть превращается в «людоедскую», ее прислужники лишаются права на безопасность. Он подчеркнул, что каждый участвующий в охоте на сограждан должен осознавать, что любая его поездка может стать последней, и назвал происходящее «народной войной против преступного режима».

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать мужчину и затащить в автобус, но на помощь пришли прохожие. В ответ военкомы применили против них перцовый баллончик, дважды чуть не задавили мужчину, а после скрылись.

На фоне этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.