Шедшие на штурм десантники ВСУ внезапно для себя сдались в плен Группа солдат ВСУ сдалась в плен, отправившись на штурм в зоне СВО

Группа десантников ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Днепропетровской области, сообщает ТАСС. По его данным, речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которых отправили на штурм.

Сдавшиеся украинские военные сообщили, что планировали атаку на российские позиции, но попали в окружение. По словам одного из военнопленных, российские военнослужащие относились к ним с уважением и заботой, предоставив доступ к воде и пище.

Нас отправили штурмовать. Мы пришли в «лесополку», а там уже сидели русские солдаты, — рассказал военнопленный Василий Лящук.

Ранее военнослужащий 81-й бригады ВСУ Александр Войтенко рассказал, что за 15 месяцев в зоне боевых действий принял душ только дважды. Командование обещало отпуск каждые семь месяцев, но позже отказало. Его трижды отправляли на передовую, несмотря на запрет на отпуск. В течение трех месяцев он получал 10 тыс. гривен вместо положенных 200 тыс. После сильного обстрела он с сослуживцем сдался. Войтенко из Одесской области был мобилизован, когда оформлял документы по уходу за матерью.