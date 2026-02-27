Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:05

В МВД раскрыли, какие взятки брал задержанный топ-менеджер «Газпром нефти»

МВД РФ: топ-менеджер «Газпром нефти» брал взятки в виде катера и квартиры в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный топ-менеджер «Газпром нефти» получил взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX. По ее словам, незаконные вознаграждения были получены в 2020-2021 годах за контракты с подрядчиками и общее покровительстве.

Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и общее покровительство, — написала Волк.

Ранее сообщалось, что зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, задержанного в Санкт-Петербурге, доставили в столицу для проведения судебного заседания. Ожидается, что уже сегодня Басманный суд Москвы изберет ему пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи готовят ходатайство об аресте высокопоставленного сотрудника нефтяной компании.

Следователи полагают, что Джалябов получал взятки в 2020-2021 гг., когда он занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым». По версии следствия, за взятки он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам.

Россия
топ-менеджеры
задержания
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.