В МВД раскрыли, какие взятки брал задержанный топ-менеджер «Газпром нефти» МВД РФ: топ-менеджер «Газпром нефти» брал взятки в виде катера и квартиры в Сочи

Задержанный топ-менеджер «Газпром нефти» получил взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX. По ее словам, незаконные вознаграждения были получены в 2020-2021 годах за контракты с подрядчиками и общее покровительстве.

Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и общее покровительство, — написала Волк.

Ранее сообщалось, что зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, задержанного в Санкт-Петербурге, доставили в столицу для проведения судебного заседания. Ожидается, что уже сегодня Басманный суд Москвы изберет ему пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи готовят ходатайство об аресте высокопоставленного сотрудника нефтяной компании.

Следователи полагают, что Джалябов получал взятки в 2020-2021 гг., когда он занимал должность директора филиала «Газпром инвест Надым». По версии следствия, за взятки он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам.