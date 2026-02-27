Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 11:02

Глава Люберец рассказал, как изменится округ в 2026 году

Глава Люберец Волков: в 2026 году в округе откроют новый образовательный центр

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В 2026 году в Люберцах откроют новый воспитательно-образовательный комплекс — здание возведут на территории поселка городского типа Красково, пишет 360.ru со ссылкой на главу округа Владимира Волкова. По его словам, помимо этого, запланирован запуск двух медицинских учреждений в ЖК «Люберецком» и ЖК «Томилино Парк».

Кроме того, в этом году благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка» и летний парк в Малаховке, рассказал Волков. Соответствующие работы проведут на территории Кореневского карьера, мемориала павшим в локальных конфликтах и сквера на улице Дружбы.

Как отметил глава округа, в 2026 году завершится строительство переходов через Егорьевское шоссе и на Октябрьском проспекте в районе улиц Красной и Смирновской. Вдобавок к этому через железную дорогу Казанско-Рязанского направления возведут путепровод. Он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу.

Ранее в Одинцово открыли новое родильное отделение на базе госпиталя «Лапино». Там обустроили комфортные палаты, индивидуальные залы, установили современное техническое оборудование и открыли неонатальное отделение. Старт работе учреждения дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

