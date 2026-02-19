В Красногорске проведут второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка

В Красногорске пройдет второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, сообщает 360.ru. На территории появятся места для активного отдыха.

Сообщается, что в лесопарке во время первого этапа благоустройства установили детские площадки и тренажеры. В дальнейшем на территории появится падел-центр и лыжная трасса.

Лыжероллерная трасса соединит стадион «Зоркий» и «Изумрудные холмы». Также появится соответствующая инфраструктура — туалеты, комната матери и ребенка и пост охраны.

