26 января 2026 в 11:25

Зимние игры детей обернулись смертью мальчика

В Красногорске 12-летний мальчик скончался после катаний на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несколько детей получили травмы, а один ребенок погиб во время катания на тюбингах в Московской области на прошедших выходных, пишет Telegram-канал Mash. 12-летний мальчик погиб в Красногорске, также пострадали как минимум девять других детей в разных районах Подмосковья.

Погибший мальчик во время спуска с горки развил высокую скорость, не смог совершить маневр и вылетел прямо на проезжую часть, где его сбила машина. После этого он впал в кому, из которой так и не вышел.

За два выходных дня медики зафиксировали десятки обращений с травмами, полученными при аналогичных обстоятельствах. Больше всего пострадавших было зарегистрировано в Дмитрове и Лобне. Среди них оказались двое четырехлетних детей: у одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у второго — перелом ключицы. Средний возраст всех пострадавших составляет 12 лет.

Ранее тяжелую травму головы получил 13-летний подросток во Владивостоке в результате столкновения с бетонной стеной во время катания на тюбинге. По данным медиков, удар был настолько сильным, что у ребенка произошел перелом костей черепа, вызвавший кровоизлияние в мозг. Ему диагностировали тяжелую комбинированную травму.

